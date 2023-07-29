تسريب صوتي يكشف محاولة ميدو خطف صفقة الأهلي.. أفضل من بن شرقي (بالصوت)

كشف مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تسريباً صوتياً لنجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو حول محاولته لخطف صفقة الأهلي المرتقبة، اللاعب المغربي رضا سليم.

وتداول مغردون مقطعاً صوتياً للاعب المنتخب المصري السابق، وهو يتحدث حول رغبته في إجراء مقابلة عن طريق تطبيق "زووم" مع وكيل أعمال لاعب الجيش الملكي المغربي.

وقال ميدو في المقطع الصوتي إنه يرى أن رضا سليم أفضل من استعادة خدمات لاعب الزمالك السابق أشرف بن شرقي الذي رحل عن صفوف الجزيرة خلال الصيف الحالي.

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No 1

يتبع pic.twitter.com/krYgxGKcj8 — Mohamed Gamal (@mohamedgamalal) July 29, 2023