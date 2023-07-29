طلب غير متوقع من ريال مدريد.. صفقة مبابي مهددة بالتأجيل

أكدت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد مستعد لحسم صفقة التعاقد مع كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الحالية بشرط تخفيض المبلغ الذي يطلبه باريس سان جيرمان للاستغناء عن خدماته.

قالت صحيفة "ماركا" إن النادي الباريسي يرغب في الحصول على 250 مليون يورو، ولكن "الملكي" مستعد لدفع ما يصل إلى 225 مليون يورو.

وأضافت: "ريال مدريد لا يتعامل باستعجال مع الصفقة، ولديه خيار الانتظار إلى الصيف المقابل وضم اللاعب مجاناً".

وكشفت عن أن المشكلة التي ستواجه سان جيرمان هي أنه لن يحصل على المبلغ كاملاً، وسيتم تقسيمه بينه وبين الدولي الفرنسي تعويضاً له عن تخليه عن الحصول على 192 مليون يورو.