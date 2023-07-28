الأهلي السعودي يتسبب في إقالة ماتياس من سالزبورغ

أقال ريد بول سالزبورغ، بطل الدوري النمساوي، مدربه الألماني ماتياس يايسله، بشكل فوري، عشية المباراة الافتتاحية للدوري المحلي، غداً السبت، وذلك لأن المدرب يهدف للانضمام لنادي الأهلي السعودي.

وتولى يايسله تدريب سالزبورغ منذ عام 2021 وفاز معه بلقبين للدوري ولقب لكأس النمسا.

واتخذ سالزبورغ إجراءً فورياً، وذكر أن يايسله أبلغهم فقط الخميس برغبته بالرحيل للأهلي، وذكرت تقارير صحافية أن الصفقة يمكن أن تتم في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وقال شتيفان رايتر المدير العام: "رؤيتنا هي أنه طالما أن هناك مدرباً مشغولاً للغاية لاستكشاف وظيفة جديدة قبل يومين من بداية مثل هذا الموسم الهام، ينبغي ألا يكون موجوداً عند بدايته".

ويبدأ سالزبورغ الموسم غداً السبت بمواجهة فريق ألتاخ، حيث سيتولى المدربان المساعدان فلورنس كوخ وألكسندر هاوزر قيادة الفريق.