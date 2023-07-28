النصر السعودي يزيد مخاوف الزمالك بضم ماني.. لن يكتفي بوجود رونالدو

أكدت وسائل إعلام سعودية أن النصر اقترب من التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني قادماً من بايرن ميونخ الألماني.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن النصر قطع شوطاً كبيراً نحو ضم لاعب ليفربول السابق، مشيرة إلى أنه من المتوقع قيده في قائمة الفريق ليكون جاهزاً للمشاركة في المباراة الثالثة في دور المجموعات لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال أمام الزمالك المصري، ليعزز "العالمي" صفوفه بصفقة من العيار الثقيل ولا يكتفي بوجود الأسطورة كريستيانو رونالدو، وتصبح بداية "أسد التيرانغا" أمام الزمالك.

من جهته أكد خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، فإن النصر يستعد لتقديم عرض بقيمة 37 مليون يورو إلى بايرن ميونخ، لضم ساديو ماني.

وأضاف رومانو عبر حسابه على موقع تويتر "الفريق السعودي يثق للغاية بشأن إتمام الصفقة، بعدما وصلت المحادثات إلى المراحل النهائية بين الطرفين".

وأشار إلى أن وكيل ساديو ماني يتفاوض حاليا على شروط العقد مع مسئولي النصر السعودي.

