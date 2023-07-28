نابولي يوجه صدمة لمطاردي النيجيري أوسيمين

أكدت وسائل إعلام إيطالية أن نابولي يستعد لتوجيه ضربة قوية للطامعين في ضم مهاجم الفريق فيكتور أوسيمين.

ذكرت شبكة سكاي سبورت الإيطالية، : "بطل "الكالتشيو" أغلق الباب أمام الراغبين في كسب خدمات هداف الفريق"، مؤكدة أنه في طريقه لتمديد عقده مع نادي الجنوب.

وأضافت: "نابولي اقترب من تجديد التعاقد مع الدولي النيجيري، وسيضمن اللاعب حصوله على راتب أعلى مما كان يتقاضاه.

وأشارت إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد مع وكلاء أوسيمين، رغم وجود اختلاف حالياً حول مدى إمكانية تضمن العقد شرط جزائي مناسب للطرفين.

وأوضحت: "الفترة الماضية شهدت جدلاً واسعاً حول مستقبل اللاعب 24 عاماً، في ظل ربطه بعدة أندية أوروبية كبرى، إذ تلقى مجموعة عروض من مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، وأندية أخرى تسعى لضم هداف الدوري الإيطالي".

واختتمت: "هناك اتجاه لحل وسط يقضي بوضع شرط جزائي تتراوح قيمته بين 140 و150 مليون يورو".