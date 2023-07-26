ميسي يتالق من جديد مع إنتر ميامي.. سجل هدفين وصنع الثالث

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أدخال البهجة لعشاق فريق إننر ميامي الأميركي للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن قام "البرغوت" بتسجيل هدفين وصناعة هدفا ثالثا، في الانتصار الكاسح الذي حققه ميامي على منافسه أتلانتا يونايتد، برباعية نظيفة، في مباراة جمعتهما ليلة أمس، في كأس الدوري الأميركي-المكسيكي لكرة القدم، مانحاً ميامي التأهل للمرحلة الثانية من البطولة.



وأظهر ميسي براعته مجدداً، بتسجيله هدفين في الشوط الأول، جاء أولها في الدقيقة الثامنة، بعد تلقيه تمريرة طويلة من سيرجيو بوسكيتس زميله السابق في برشلونة، سددها ميسي بقوة لترتطم بالقائم قبل أن يكملها مجدداً نحو الشباك، لتحمل الدقيقة 22 عنوان الهدف الثاني لـ "البرغوث" بعد تمريرة من روبرت تايلور الذي نجح بدوره بتسجيل ثنائية في الشوط الثاني، من ضمنها الهدف الثالث الذي جاء بصناعة النجم الأرجنتيني ميسي.



ولم يقتصر تألق لاعبي ميامي على الأسطورة الأرجنتيني فحسب، بل نجح حارس الفريق دريك كالندر في التصدري لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة للحفاظ على شباكه نظيفة.



ويأتي الأداء الرائع الجديد للأرجنتيني الحائز على الكرة الذهبية في سبع منافسات، بعد أن سجل ميسي هدفاً من ركلة حرة في الوقت بدل الضائع خلال مباراته الأولى مع إنتر ميامي يوم الجمعة الماضي، ليقود الفريق إلى الانتصار بنتيجة (2-1) على كروز أزول المكسيكي.