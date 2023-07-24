عرض لا يصدق.. مليار ريال سعودي للتعاقد مع مبابي

كشف الصحافي الإيطالي وخبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تفاصيل عرض الهلال السعودي بهدف التعاقد مع الدولي الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان كليان مبابي.

وقال فابريزيو في مدونته على تويتر: "الهلال رصد للتعاقد مع مبابي 300 مليون يورو (1.2 مليار ريال سعودي)"، مضيفاً في تغريدته: "لا يزال باريس سان جيرمان مقتنعاً بأن مبابي وافق بالفعل على الشوط التي وضعها نادي ريال مدريد بعقد جاهز للاعب".

وأشارت تقارير صحافية، إلى أن باريس سان جيرمان، وافق على عرض الهلال السعودي لشراء كليان مبابي، ومنها شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، التي أكدت أن عرض الهلال يبلغ 200 مليون يورو، مع حصول اللاعب على راتب إجمالي يبلغ 400 مليون يورو خلال موسمين".

ولفت الشبكة الانتباه إلى أن النجم الفرنسي مبابي رد على موقف ناديه سان جيرمان بكلمات واضحة، قائلاً: "لا أفكر في الرحيل عن باريس للانتقال إلى فريق أخر غير ريال مدريد".