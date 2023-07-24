ريال مدريد يقلب الطاولة على ميلان

قلب ريال مدريد الإسباني تخلفه بهدفين نظيفين أمام ميلان الإيطالي الى فوز 3-2 في مباراة ودية أقيمت على ملعب روز بول في باسادينا (ولاية كاليفورنيا) في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

تقدم ميلان بهدفين بواسطة مدافعه الإنجليزي فيكايو توموري من ركلة ركنية رفعها زميله الجديد الأميركي كريستيان بوليسيك القادم حديثا من تشلسي الانجليزي، ثم اضاف لوكا روميرو الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في سقف الشبكة قبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق.

وردّ ريال مدريد بثلاثية في الشوط الثاني. قلص فريق العاصمة الاسباني الفارق عندما ارتكب حارسه ماركو سبورتييلو خطأ فادحاً عندما افلتت منه تسديدة ضعيفة من الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي (57). ثم أدرك اللاعب ذاته التعادل بتسديدة قوية (59).

ومنح البرازيلي فينيسيوس جونيور الفوز لريال مدريد في الدقيقة 84.