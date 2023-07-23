وفاة بطل كمال الأجسام الشهير جاستن فيكي.. سقوط 210 كيلو على رقبته (فيديو)

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن وفاة بطل كمال الأجسام الشهير جاستن فيكي بعدم سقط على رقبته أوزان ثقيلة أودت بحايته في الحال.

وذكرت صحيفة ذا صن أن صالة باراديس بالي الرياضية، شهدت حادثا مأساويا بسقوط 210 كيلو جرامات على رقبة لاعب كمال الأجسام جاستن فيكي، الذي يبلغ من العمر 33 سنة، مما أسفر عن مصرعه بعد فشل كل محاولات إنقاذه، وسط في حالة من الحزن سيطرت على أصدقائه وكل المهتمين بعالم كمال الأجسام.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد اللحظات الأخيرة في حياة اللاعب قبل وفاته، وكشف الفيديو أيضا فشل مراقب الصالة الذي كان يقف خلفه في إنقاذ حياته قبل أن يسقط على الأرض وتهوى 210 كيلو جرامات على مؤخرة رقبته.

ورصدت كاميرات المراقبة داخل صالة الألعاب الرياضية لحظة سقوط أوزان الحديد على رقبة بطل كمال الأجسام ووثقت لحظة سقوطه على الأرض، عندما حاول اللاعب رفع 210 كيلو جرامات في أثناء تمرين للعضلات الأمامية للرجل، لينتهي التمرين بسقوط تلك الأوزان على رقبة مما أدى إلى كسر رقبته وسقوطه على الأرض جثة هامدة.

توفي مساء أمس لاعب كمال الأجسام "جاستن فيكي" عن عمر يناهز 33 عامًا بعد محاولة رفع وزن 210 كيلوجرام، لم يستطع فعل ذلك وتسبب في كسر رقبته وتوفي .. pic.twitter.com/OzcYExdxi6 — هوميروس (@SHE5WN6ON1) July 22, 2023