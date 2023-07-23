الهلال "زعيم" الأندية العربية على صعيد "الأعلى" قيمة سوقية

يتربع فريق الهلال السعودي، في شهر يوليو الجاري، على صدارة ترتيب أعلى 10 أندية عربية من حيث القيمة السوقية، وذلك قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وساهمت صفقات "الزعيم" الأخيرة، وعلى رأسها البرتغالي روبين نيفيز القادم من وولفرهامبتون بصفقة تبلغ 55 مليون يورو، بجانب الصربي سيرغي ميلكنوفيتش سافيتش نجم لاتسيو الإيطالي، والسنغالي كاليدو كوليبالي القادم من تشيلي، في رفع القيمة السوقية لفريق الهلال السعودي، ليصل بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، إلى 140.65 مليون يورو، محتلاً من خلالها المرتبة 74 عالمياً، والأولى على صعيد الأندية العربية، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، فريق النصر السعودي الذي حل ثانياً في القائمة العربية والمرتبة 83 على العالم، بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 121.08 مليون يورو.

وإليكم تالياً ترتيب أعلى 10 أندية عربية من حيث القيمة التسويقية، وفقاً للآتي:

1ـ الهلال السعودي: 140.64 مليون يورو

2ـ النصر السعودي: 121.08 مليون يورو

3ـ اتحاد جدة السعودي: 77.03 مليون يورو

4ـ أهلي جدة السعودي: 51.28 مليون يورو

5- الشارقة الإماراتي: 40.58 مليون يورو

6-الوحدة الإماراتي: 37.75 مليون يورو

7ـ العين الإماراتي: 30.05 مليون يورو

8ـ السد القطري: 35 مليون يورو

9ـ شباب الأهلي الإماراتي: 30.58 مليون يورو

10-الأهلي المصري: 29 مليون يورو