قرار كارثي جديد من باريس سان جيرمان ضد مبابي.. مستقبل هداف المونديال في خطر

كشفت صحيفة لو باريسيان الفرنسية أن باريس سان جيرمان قرر تصعيد هجومه على نجم الفريق كيليان مبابي في ظل الأزمة الحالية بين الطرفين.

ذكرت الصحيفة أن إدارة النادي الباريسي لم تكتفي بقرار استبعاد مبابي من جولة الفريق في اليابان، ولكنها ستواصل الضغط عليه بعقوبات أخرى بعد رفضه تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد، وكذلك الرحيل هذا الصيف.

وكشفت عن أنه تم إبلاغ ممثلي مبابي، بأنه لن يخوض أي مباراة في الموسم المقبل، ما لم يقبل بالتجديد أو الرحيل هذا الصيف.

وأشارت إلى باريس سان جيرمان يسعى إلى بيع هداف كأس العالم 2022 هذا الصيف، إذا كان قراره عدم التجديد نهائياً، حتى لا يرحل مجاناً في الصيف المقبل.

وأضافت أن ريال مدريد يعد هو الوجهة الأقرب بالنسبة إلى مبابي، ولكن "الملكي" يخطط للتعاقد معه مجاناً في 2024، بينما أكدت وسائل إعلام فرنسية عن وجود رغبة من جانب الهلال السعودي في ضم مبابي، مقابل 200 مليون يورو، وبراتب قدره 400 مليون يورو لموسم واحد فقط.