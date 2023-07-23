فيروس غامض يثير الذعر في برشلونة.. إصابة 9 لاعبين والعدد يتزايد

أعلن نادي برشلونة إلغاء المباراة الودية المقررة ضد يوفنتوس، استعدادا للموسم الجديد.

وقال برشلونة في بيان، عبر حسابه على "تويتر"، إن عددا كبيرا من لاعبيه تعرض للإصابة بفيروس غامض، ولن يخوضوا المباراة.

وأضاف: "أبلغ نادي برشلونة نظيره يوفنتوس، بأنه لن يخوض المباراة التي كانت مقررة السبت على ملعب ليفي".

وأضاف: "يعاني عدد كبير من لاعبي برشلونة بالتهاب في المعدة والأمعاء".

وأشارت وسائل إعلام إسبانية أن أن أول المصابين كان الفرنسي جول كوندي، وقد غاب بالفعل عن التدريبات، قبل أن تضرب الإصابة ضربت 8 لاعبين آخرين من برشلونة، ومن المتوقع زيادة الإصابات مع مرور الساعات.

وفي البداية، اقترح المنظمون تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، لكن التوقعات تشير إلى أن برشلونة سيكون دون أي لاعبين جاهزين، ولذلك تم الإلغاء.

من جهته تحدث رئيس برشلونة خوان لابورتا عن قرار إلغاء مباراة فريقه الودية أمام يوفنتوس، وقال: "هذا هو ما عليه الأمر وعليك أن تقبله.. الحياة وكرة القدم تنتج هذه المواقف التي تجبرك على تغيير خططك، كلنا أردنا حقًا رؤية بطل الدوري مع التعاقدات الجديدة".

وتابع: "لقد كانت ضربة قاسية للغاية للاعبين المتأثرين، أتمنى لهم الشفاء العاجل، والأمر صعب على مشجعي برشلونة لأننا جميعًا أردنا رؤية الفريق".