ديمبلي يرفض عرضاً خيالياً من النصر السعودي

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن نادي النصر السعودي قدم عرضاً خيالياً لضم عثمان ديمبلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكدت صحيفة فووت ميركاتو أن لاعب برشلونة رفض الانتقال إلى الدوري السعودي رغم المبلغ الكبير الذي كان سيحصل عليه.

وأوضحت أن النصر قدم عقد لمدة 5 سنوات، براتب سنوي يبلغ 40 مليون يورو، ليحصل الدولي الفرنسي على إجمالي 200 مليون يورو.

وأضافت أن النادي السعودي أبدى استعداده لدفع 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي الكاتالوني.

وشددت على أن ديمبلي يستهدف تجديد تعاقده مع برشلونة بعدما عرض عليه الأخير تجديد عقده حتى 2027.