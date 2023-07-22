أول تعليق من ميسي بعد البداية الخيالية مع إنتر ميامي

أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي سعادته بالفوز الذي حققه في مباراته الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي على حساب كروز أزول المكسيكي وتسجيل هدف في الرمق الأخير من المباراة من ركلة حرة.

وقال اللاعب في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء الذي جاء ضمن منافسات بطولة (كأس الدوريات): "تبقت لي فرصة أخيرة وحاولت أن أفعل ما اعتدت فعله دائماً، حالفني التوفيق حين دخلت".

وأضاف ميسي بعد اللقاء الذي انتهى لصالح فريقه بهدفين لواحد: "تحقيق هذا الفوز الأول أمر مبهج، البداية بفوز أمر مهم جداً، حتى وإن كانت بطولة أخرى غير الدوري".

وجلس بطل العالم على دكة البدلاء في الشوط الأول وأظهرت الكاميرات أنه تحدث كثيراً مع اللاعب الفنزويلي جوسيف مارتينيز.

وحول هذا الأمر قال: "تحدثنا عن المباراة واللعب والمساحات التي قد نحصل عليها لو دخلنا، صحيح أنهم صنعوا فرصاً كثيرة في الشوط الأول، لكن حالفنا التوفيق بإنهائه متقدمين، بعدئذ، أعتقد أننا حظينا بفرص أكثر في الشوط الثاني".

وقال اللاعب: "أنا سعيد جداً بوجودي هنا، هذا أول مكان اخترته أنا وعائلتي ونحن سعداء بقرارنا وأوجه الشكر إلى الجمهور، أتمنى أن يظل الأمر هكذا طوال العام لأننا نشعر به، وهو شيء مهم".