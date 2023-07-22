مفاجأة مدوية.. الهلال السعودي يزاحم ريال مدريد على مبابي

أكدت تقارير صحافية سعودية اليوم السبت، إلى أن نادي الهلال يخطب ود نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية اليوم السبت: "نادي الهلال السعودي يسعى لخطب ود النجم الفرنسي في الفترة المقبلة إذا كان لديه الرغبة في اللعب في الدوري السعودي، رغم تأكيد المقربين من مبابي بأنه يريد ريال مدريد".

ويسعى نادي ريال مدريد منذ الصيف الماضي للتعاقد مع كيليان مبابي، وقد يحصل على مراده في "الميركاتو" الجاري بعد وصول قائد "الديوك" لطريق مسدود مع باريس سان جيرمان.

ويطمح جمهور الهلال لتعويض رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل إلى إنتر ميامي.

لكن النادي الباريسي لن يقبل برحيل اللاعب مجاناً في الصيف المقبل، وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.