أخبار سارة في الزمالك.. 400 ألف دولار تدخل خزينة النادي

كشف تقرير إخباري أن نادي التعاون السعودي لكرة القدم سدد كامل المبلغ المتبقي من قيمة انتقال المصري مصطفى فتحي، من الزمالك إلى صفوفه، تمهيداً لاستخراج شهادة الكفاءة المالية.

ونقلت صحيفة الرياضية اليوم السبت، عن المصادر التي وصفتها بالقريبة، قولها: " سددت إدارة النادي 400 ألف دولار لنظيرتها في الزمالك، وهي الدفعة الأخيرة من بيع عقد مصطفى فتحي".

وأضاف ذات المصدر: "أن السداد جاء تمهيداً لبيع عقد اللاعب، الذي يمتلكه التعاون والمتبقي منه موسم واحد، إلى بيراميدز المصري بعد أن مثل الأخير الموسم الماضي على سبيل الإعارة".

وأشار ذات المصدر إلى أن "صفقة انتقال لاعب الوسط إلى بيراميدز من المتوقع أن تتم خلال الـ48 ساعة المقبلة بعد اتفاق الطرفين، وأن إدارة التعاون، اشترطت بيع العقد مقابل مليون دولار، لكن النادي المصري طلب تخفيض المبلغ".

وسيضطر فتحي (29 عاماً) للعب الموسم المقبل داخل بلده، لأسباب متعلقة بالخدمة العسكرية.