مصادرة 250 قميصاً مزيفاً باسم ميسي

صادرت السلطات الأرجنتينية في غضون أيام قليلة 250 قميصاً مزيفاً لإنتر ميامي يحمل اسم ليونيل ميسي، ويُزعم أنه تم إحضارها إلى البلاد لأغراض تجارية، وسط ترقب لظهور بطل العالم في دوري الكرة الأمريكي الممتاز للمرة الأولى.

ووفقاً لما ذكرته مصادر من الجمارك الأرجنتينية، صادر العملاء في مطار خورخي نيوبري بمدينة بوينوس آيرس، 250 قميصاً خلال الأسبوع الماضي.

وسلطت السلطات الضوء على حالة امرأة أرجنتينية حاولت دخول البلاد، قادمة من تشيلي، ومعها 50 قميصاً (مزيفاً)، يُشتبه في أنها "تستوردها لأغراض تجارية".

ونفت الراكبة وجود أي شيء مخالف معها، وعندما شرع العملاء في فحص أمتعتها، وجدوا 50 قميصاً وردي اللون باسم ميسي على ظهره.

وبحسب ما كشفت عنه السلطات، التي ذكرت أن قميص إنتر ميامي الرسمي، الذي يحمل اسم نجم برشلونة السابق، لم يُعرض للبيع بعد في الأرجنتين، مما يؤكد الشكوك في أن المسافرة كانت تسعى إلى "ربح غير مشروع".

وشارك النجم الأرجنتيني اليوم في صفوف فريقه الجديد في مواجهته المكسيكي كروز أزول في (Leagues Cup)، وهي بطولة رسمية جديدة في أمريكا الشمالية تتنافس فيها جميع فرق الدوري الأمريكي الممتاز والدوري المكسيكي (Liga MX) على مدار شهر.

ويضم الفريق، الذي يقوده جيراردو 'تاتا' مارتينو، زميلين سابقين لميسي في نادي برشلونة، هما الإسبانيان سرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وتم تداول شائعة خلال الأيام الأخيرة، ولكنها مازالت غير مؤكدة، حول صفقة جديدة محتملة للفريق الأمريكي، تتمثل في التعاقد مع الأوروغوياني لويس سواريز، الذي يلعب الآن في صفوف غريميو البرازيلي.