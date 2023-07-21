لاعب الوصل السابق ينتقل إلى مولودية الجزائر

أعلن مولودية الجزائر تعاقده مع المدافع جمال بلعمري حتى 2025، في ثاني صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما رحل عن صفوف الوصل بنهاية الموسم الماضي.

وقال النادي عبر صفحته على موقع فيسبوك "جمال بلعمري.. مرحباً بك في الدار الكبيرة".

ويمتد عقد الدولي الجزائري البالغ عمره 33 عاماً مع المولودية حتى 2025.

وتعاقد مولودية، الذي احتل المركز الثالث في الدوري المحلي الموسم الماضي، مع محمد زوقرانا قادماً من أسيك ميموزا من ساحل العاج.