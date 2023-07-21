عرض سعودي لا يصدق لبطل العالم.. مليار ريال في 4 سنوات

قالت صحيفة توتو ميركاتو إن لاوتارو مارتينيز تلقى عرضاً ضخماً من أحد أندية الدوري السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

أوضحت الصحيفة أن نادياً سعودياً قدم عرضاً خرافياً للمهاجم الأرجنتيني بمنحه 60 مليون يورو سنوياً بعقد يمتد إلى 4 سنوات، بمجموع يصل إلى 240 مليون يورو ما يقارب مليار ريال طوال فترة العقد.

وأضافت أن مارتينيز لم يمنح النادي السعودي الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات مع إنتر ميلان حول المقابل المادي الذي سيحصل عليه النادي الإيطالي.

وأشارت إلى أن الكرة في ملعب اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده، إذ إنه في حال موافقته على العرض السعودي سيبدأ النادي فوراً مفاوضاته مع إدارة "النيراتزوري" لاستكمال إجراءات الصفقة.