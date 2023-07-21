صفقة مدوية جديدة في الطريق إلى النصر السعودي

كشف صحيفة ليكيب الفرنسية عن أن نادي النصر السعودي اقترب من إبرام صفقة مدوية جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية.

قالت الصحيفة إن النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونخ، وافق على العرض المقدم من النصر السعودي، بالسوق الصيفية الحالية.

وأضافت أن انتقال ماني للدوري السعودي لم يتم حتى الآن بشكل كامل، لكن اللاعب السنغالي وافق مبدئيًا على العرض المقدم له من "العالمي"، ليظهر إلى جانب كريستيانو رونالدو، وسيكو فوفانا، ومارسيلو بروزوفيتش.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماني (31 عامًا)، لم يقض سوى موسم واحد في الفريق البافاري بعد انتقاله إليه من ليفربول، لعب خلاله 38 مباراة وسجل 12 هدفًا ومرر 5 تمريرات حاسمة مع الفريق الألماني في جميع البطولات.

وكان ماني قد حصل على إذن من إدارة بايرن، بالتفاوض مع الأندية السعودية المهتمة بضمه.

وجاء ذلك، بعدما خرج اللاعب من حسابات توماس توخيل، مدرب الفريق، الذي لا ينوي الاعتماد عليه في الموسم المقبل، وفقًا لما أكدته صحيفة "بيلد" الألمانية في الأيام الماضية.