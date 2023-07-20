مونديال السيدات.. انتصار تاريخي لنيوزيلندا أمام رقم قياسي جماهيري

حققت نيوزيلندا، احدى دولتين مضيفتين لمونديال السيدات في كرة القدم الى جانب استراليا، باكورة انتصاراتها في النهائيات العالمية بفوزها على النروج 1-صفر الخميس في المباراة الافتتاحية على ملعب ادين بارك في اوكلاند امام 42317 متفرجا.

وسجلت هانا ويلكينسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48، في حين اضاعت زميلتها ريا برسيفال ركلة جزاء في الدقيقة الاخيرة من الوقت الاصلي.

ووقف الحضور دقيقة صمت بعد مقتل شخصين في حادث اطلاق نار سبق المباراة الافتتاحية ببضع ساعات.

والفوز هو تاريخي لنيوزيلندا لانه الاول لها في النهائيات في ست مشاركات (12 خسارة و3 تعادلات في النسخ السابقة).

وتستطيع نيوزيلندا التي تشرف على تدريبها التشيكية جيتكا كليمكوفا ان تحلم ببلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الاولى في تاريخها في حال حققت نتيجتين ايجابيتين امام الفيليبين وسويسرا تواليا ضمن منافسات المجموعة الاولى.

اما النروج بطلة العالم عام 1995، فتراجع مستواها بشكل كبير في الاونة الاخيرة وخير دليل على ذلك سقوطها المدوي امام انكلترا صفر-8 في دور المجموعات لكأس اوروبا 2022.