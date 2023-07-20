تعرف إلى الملياردير الذي اقنع ميسي بالتعاقد مع ميامي بدلاً من الدوري السعودي

وقف ملياردير شهير يعمل في قطاع الإنشاءات، وراء اقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالانضمام إلى فريق إنتر ميامي الأميركي بعقدٍ يمتد حتى 2024، وتخليه عن فكرة الذهاب إلى الدوري السعودي.

وأوضحت وكالة "بلومبرغ" في تقريراً مطول، أسباب تفضيل ميسي لعرض إنتر ميامي الأميركي على عرض الهلال السعودي، رغم أن القيمة المادية للعرض السعودي تفوق عرض النادي الأميركي، المملوك لنجم الكرة الإنجليزية السابق "ديفيد بيكهام"، بجانب الملياردير جورجي ماس أحد الشركاء بالنادي، الذي كان وراء أقناع ميسي بالتخلي عن فكرة الذهاب إلى السعودي، والتوقيع إلى النادي الأميركي، في إستراتيجية وصفها ماس البالغ من العمر 60 عاماً، بأنها ستجعل كرة القدم الأميركية أكثر ربحية.

وأشارت وكالة "بلومبرغ"، إلى أن رؤية ماس، تتمثل في أن عقد النجم العالمي، سيجذب ملايين المشتركين الجدد إلى خدمة البث عبر "آبل تي في+"، بجانب جذب أفضل اللاعبين إلى الدوري، خصوصاً أن ميسي سيحصل على نصيب من المكاسب غير المتوقعة في أي زيادة في الحسابات الدولية لـ "آبل تي في".

وأضاف تقرير الوكالة، إلى أن ماس، الذي وصف السوق الرياضي الأميركي بالمكتظ بالأموال وفرص النجاح، استطاع أقناع ميسي بالقدوم إلى أمريكا، عبر استراتيجية مربحة، تتمحور في توقيع "البرغوث" على عقد يتضمن اتفاقيات لتقاسم الإيرادات وحصة في الفريق، بدلاً عن اتفاقية النقد مقابل الخدمات التقليدية.

وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس، في أول حصة تدريبية مع زملائه الجديد في فريقه إنتر ميامي، بعد أن وصل إلى ملعب التدريب في ولاية فلوريدا وسط حرارة مرتفعة بلغت 30 درجة مئوية، وشهدت متابعة 200 من رجال الإعلام.

وتم تقديم ميسي رسمياً إلى وسائل الإعلام الأحد الماضي، إلى جانب النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام أحد مالكي النادي الأميركي الذي يحتل المركز الأخير في دوري كرة القدم في بلاده.