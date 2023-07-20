أمرابط يرفض نادياً من الدوري الإنجليزي.. ونابولي يدخل على الخط

أكدت وسائل إعلام إيطالية أن سفيان أمرابط رفض الانتقال إلى وست هام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

قالت صحيفة "توتو ميركاتو" إنه "الهامرز" تقدم بعرض رسمي إلى نابولي لضم الدولي المغربي، ولكن الأخير رفض أن تكون وجهته صوب النادي اللندني".

وأضافت: "الوجهة المقبلة بالنسبة إلى لاعب الوسط لم تتحدد مع وجود اهتمام من مانشستر يونايتد وبرشلونة، بينما آخر المهتمين بكسب خدماته هو بطل الدوري الإيطالي نابولي.

وأشارت إلى أن فيورنتينا مستعد لبيع أمرابط، ولكن بشرط الحصول على 25 مليون يورو على أقل تقدير لإتمام الصفقة.