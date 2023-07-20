نجوم الزمالك يطردون إمام عاشور من "إنستغرام".. ولاعب الأهلي يزيل "الأبيض"

استمرت الإثارة بشأن تعاقد الأهلي مع لاعب الوسط إمام عاشور قادماً من ميتلاند الدنماركي بعقد يمتد إلى 5 سنوات في صفقة بلغت قيمت 3 ملايين دولار.

وتفاعل عدد من الزملاء السابقين للدولي المصري، في الزمالك، إذ لجأ عدد من نجوم "الأبيض" إلى معاقبة إمام على طريقتهم الخاصة بإلغاء متابعة حسابه الشخصي على إنستغرام.

وبرز قائد الزمالك محمود عبدالرزاق شيكابالا في مقدمة اللاعبين الذين ألغوا متابعة حساب عاشور على موقع التواصل الاجتماعي، بينما نشر شيكا صورة جمهور الزمالك وعلق قائلاً إن "هذا الجمهور هو الذي سيبقى".

في المقابل سار على النهج نفسه أحمد سيد زيزو وعمر وجابر وأحمد فتوح بإلغاء متابعة حساب زميلهم السابق في "الأبيض".

من جهته رد إمام عاشور بصورة غير متوقعة وألغى متابعة حساب الزمالك في إنستغرام أيضاً في واقعة أثارت غضب عدد من مشجعي النادي.