أول تدريب لميسي مع إنتر ميامي حضره 200 إعلامي

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أول حصة تدريبية مع زملائه الجدد في فريقه إنتر ميامي، أمس، إذ وصل إلى ملعب تدريب إنتر ميامي في ولاية فلوريدا وسط حرارة مرتفعة بلغت 30 درجة مئوية.

وحظي ميسي وزميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس باحتفال كبير لدى دخولهما أرضية الملعب، حيث وقف زملاؤهم الجدد على الجهتين وهم يصفقون محتفلين بوجودهما.

وشوهد النجم الأرجنتيني يتحدث إلى الفنزويلي الدولي جوزيف مارتينيس الذي سيكون شريكه في خط هجوم إنتر ميامي.

وتابع الحصة التدريبية أكثر من 200 من رجال الإعلام، في حين لم يكن العدد يتخطى أكثر من 10 صحافيين في السابق.

وتم تقديم ميسي رسمياً إلى وسائل الإعلام الأحد الماضي، إلى جانب النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام أحد مالكي النادي الأميركي، ومن المتوقع أن يخوض مباراته الرسمية الأولى غداً.

ويحتل ميامي المركز الأخير في الدوري الأميركي لكرة القدم وسيواجه كروس اسول المكسيكي في الـ21 الجاري في مسابقة «كأس الدوريين» التي ينظمها الاتحادان الأميركي والمكسيكي.

ولم تتأكد مشاركة ميسي أساسياً في هذه المباراة وما إذا كان سيدخلها، في الوقت الذي طالب فيه مدربه ومواطنه خيراردو «تاتا» مارتينو أنصار النادي بالصبر لكي يصبح الأرجنتيني جاهزاً بدنياً للمشاركة.

ولم يخض ميسي أي مباراة منذ مشاركته الأخيرة في صفوف فريقه السابق باريس سان جرمان الفرنسي في الرابع من يونيو الماضي.

وبات ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأميركي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل إلى نيويورك كوزموس في عام 1975.

ومن المتوقع أن يسهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأميركي على منصة «أبل تي في». كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي من المحتمل أن يشارك فيها.

• ميسي أبرز اسم ينتقل إلى الدوري الأميركي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه عام 1975.