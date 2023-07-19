شيكابالا يرد بقوة على انضمام إمام عاشور إلى الأهلي

تفاعل نجم الزمالك محمود عبدالرزاق شيكابالا مع إعلان الأهلي تعاقده مع النجم الدولي إمام عاشور.

ونشر شيكا صورة على حسابه الشخصي في فيسبوك لجمهور الزمالك، معلقاً على الصورة: "جمهور هو اللي باقي".

وتفاعل عدد كبير من جمهور الزمالك مع منشور شيكابالا مؤكدين أن الانتماء إلى القلعة البيضاء شرف كبير لأي لاعب، وأن من لا يرغب في الاستمرار مع الفريق لا يستحق دعم الجمهور الزمالكاوي.