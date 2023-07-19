نجم أتلتيكو مدريد يطلب الانتقال إلى برشلونة

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لاعب أتلتيكو مدريد جواو فيليكس يرى أن الانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الحالية هو خياره الأول.

وقالت إن فيليكس أعلن عن مفاجأة مدوية برغبته في اللعب في صفوف برشلونة، مؤكداً أن حلم حياته الانتقال إلى كامب نو.

وأضافت أن اللاعب الذي انتهت إعارته إلى تشيلسي بنهاية الموسم الماضي وعاد إلى "الروخي بلانكوس" قال متحدثاً عن مستقبله إنه يحب اللعب في صفوف البرسا.

وأكد قائلاً إنه دوماً يعد برشلونة بالنسبة له هو خياره الأول، وأنه أهم أحلامه منذ أن كان طفلاً.

وواصل بقوله إذا حدث ذلك سأكون حققت حلم الطفولة، بينما أوضحت الصحيفة أن الدولي البرتغالي لا يرغب في البقاء مع النادي العاصمي والأمر نفسه بالنسبة إلى إدارة أتليتكو مدريد التي ترغب في بيع عقده.