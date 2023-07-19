النصر السعودي يتحدى قرار "فيفا".. توصل إلى اتفاق مع نجم جديد

أكدت وسائل إعلام إسبانية أن النصر السعودي واصل إبرام الصفقات الجديدة رغم قرار إيقافه عن قيد الصفقات.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن أليكس تيليس وافق على الانضمام إلى صفوف النصر السعودي بداية من الموسم المقبل.

قالت الصحيفة إن اللاعب الذي انتهت إعارته إلى إشبيلية الإسبانية بنهاية الموسم الماضي وعاد إلى مانشستر يونايتد في طريقه للانتقال للعب في الدوري السعودي.

وأضافت أن النادي الذي يضم في صفوفه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو سيدفع راتباً سنوياً للدولي البرازيلي يبلغ 7 ملايين يورو، بينما سيحصل مانشستر يونايتد على 4 ملايين جنيه إسترليني نظير بيع عقد اللاعب.

وأشارت إلى أنه رغم العقوبة المفروضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم على النصر بإيقافه من قيد الصفقات، ولكن النادي السعودي يواصل إبرام التعاقدات الجديدة بإعلانه ضم الإيفواري سيكو فوفانا، بينما من المتوقع أن يكون تيليس 30 عاماً أحدث صفقات النادي.