الصدمات تتوالي على الزمالك.. إمام عاشور إلى الأهلي

تلقى الزمالك صدمة جديدة من منافسه التقليدي الأهلي بعدما أعلن الأخير تعاقده رسمياً مع إمام عاشور قادماً من ميتلاند الدنماركي.

وعقب الفوز الكبير الذي حققه "الأحمر" بأربعة أهداف مقابل هدف على "الأبيض"، وتحقيق الأهلي لقب الدوري الذي كان يحمله الزمالك، أكدت إدارة النادي التكهنات التي دارت في الأيام الماضي حول اقتراب لاعب القلعة البيضاء من الفريق، وأعلنت بشكل رسمي ضمه في صربة قوية لعشاق الزمالك.

وأعلن نادي ميتلاند الدنماركي، عن انتقال لاعبه إمام عاشور رسمياً إلى الأهلي المصري.

قال الموقع الرسمي للنادي الدنماركي في بيان: "توصل ميتلاند والأهلي إلى اتفاق بشأن انتقال من شأنه أن يعيد لاعب المنتخب المصري 25 عاماً إلى وطنه".

وأضاف: "انتقل إمام عاشور إلى ميتلاند من الزمالك في يناير (كانون الثاني)، لكنه الآن يعود بشكل دائم إلى مصر".

وتابع: "كانت عملية خاصة مع إمام، الذي تعرض للأسف لإصابة سيئة بعد بداية جيدة، كما يقول المدير الرياضي سفيند جرافرسن".

واختتم: "يزعجنا أننا لا نستطيع استمرار عاشور، لاعب ماهر يتمتع بإمكانيات كبيرة، ولكنه أيضاً مثال لما يمكن أن يحدث عندما تعمل مع الناس".