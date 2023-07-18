صدارة أغلى أندية العالم من نصيب نادٍ غير متوقع.. أندية عملاقة خارج الـ 5 الأوائل

تربع نادي آرسنال الإنجليزي على صدارة قائمة أغلى 10 أندية فى العالم، عقب تحديثات القيمة التسويقية للاعبين، والتي شهدت إجراء "الغانرز" العديد من التعاقدات القوية خلال الانتقالات الجارية.

وأصبح آرسنال في صدارة ترتيب الأندية الأعلى في القيمة التسويقية بالعالم، بحسب شبكة "transfermarkt" العالمية، حيث ارتفعت قيمته التسويقية لتبلغ 1.21 مليار يورو، بعدما كان رابعاً فى الترتيب بقيمة 890 مليون يورو في شهر مايو (أيار) الماضي.

وتراجع نادي مانشستر سيتى بطل الثلاثية التاريخية (البريميير ليغ، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي) في الموسم الماضي 2022-2023، للمركز الثاني بقائمة الأغلى عالمياً بقيمته التسويقية التي تبلغ 1.19 مليار يورو.

فيما يأتي نادي باريس سان جيرمان في المركز الثالث بقائمة أغلى 10 أندية في العالم 2023، خلف أرسنال ومانشستر سيتي على الترتيب، حيث تجاوزت القيمة التسويقية لنادي العاصمة الفرنسية حاجز المليار لتصل تحديداً إلى 1.03 مليار يورو.

وجاء ترتيب أغلى 10 أندية فى العالم، كالتالي:

1- آرسنال – 1.21 مليار يورو

2- مانشستر سيتي – 1.19 مليار يورو

3- باريس سان جيرمان – 1.03 مليار يورو

4- ريال مدريد – 991 مليون يورو

5- بايرن ميونخ – 894.5 مليون يورو

6- تشيلسي – 868.5 مليون يورو

7- برشلونة – 865 مليون يورو

8- ليفربول – 846.8 مليون يورو

9- مانشستر يونايتد – 833.80 مليون يورو

10- توتنهام – 773.30 مليون يورو