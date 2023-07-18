باريس سان جيرمان يغازل مانشستر سيتي بصفقة تبادلية مثيرة

كشفت صحيفة ديلي ميلي البريطانية عن تقديم باريس سان جيرمان عرضاً مثيراً إلى مانشستر سيتي بإبرام صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الحالية.

قالت الصحيفة إن النادي الفرنسي يسعى بكل قوة للتعاقد مع برناردو سيلفا بداية من الموسم المقبل، ولكن يواجه صعوبات في اقناع السيتي بشأن إتمام الصفقة.

وأوضحت سان جيرمان أبدى استعداده إجراء صفقة تبادلية بانتقال الإيطالي ماركو فيراتي ومواطنه جيانلويغي دوناروما مقابل ضم الدولي البرتغالي.

وأشارت إلى أن التكهنات أحاطت بمستقبل سيلفا منذ نهاية الموسم الماضي، في ظل رغبة برشلونة في كسب خدماته، إلى جانب تقديم الهلال السعودي عرضاً مغرياً بلغت قيمته 75 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت أن بطل الثلاثية التاريخية يكثف جهوده حول تمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، إذ يحصل حالياً على راتب أسبوعي يبلغ 150 ألف جنيه إسترليني ويمتد عقده حتى 2025.