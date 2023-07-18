19 مليون يورو تؤمن صفقة جديدة من العيار الثقيل للنصر السعودي

أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية إن نادي النصر السعودي حسم صفقة التعاقد مع سيكو فوفانا خلال فترة الانتقالات الحالية.

ذكرت الصحيفة أن اللاعب الإيفواري اجتاز الجزء الأول من الكشف الطبي الذي أجراه الإثنين في البرتغال

وأضافت أن نادي لانس الفرنسي سوف يحصل على ما بين 19 مليون يورو من الصفقة، مشيرة إلى أن النادي السعودي يستعد للإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر وصل إلى البرتغال الإثنين حيث يقيم الفريق النصراوي معسكراً هناك، بعدا اتمام الاتفاق على الصفقة، لافتة إلى أنه سينضم إلى أجانب الفريق كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، ديفيد أوسبينا، مارسيلو بروزوفيتش، وجيسلان كونان.