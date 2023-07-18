مانشستر سيتي يعقد مهمة الأهلي.. رفض 18 مليون إسترليني لضم محرز

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مانشستر سيتي رفض العرض الذي تقدم به الأهلي السعودي للتعاقد مع رياض محرز خلال فترة الانتقالات الحالية.

قالت الصحيفة أن السيتي رفض الحصول على 18 مليون جنيه إسترليني نظير الاستغناء عن خدمات الدولي الجزائري.

وأضافت أن النادي السعودي من المتوقع أن يحسن من عرضه ويخوض جولة جديدة لإقناع بطل الثلاثية التاريخية ببيع الجناح البالغ من العمر 32 عاماً.

وأشارت إلى أن الأهلي توصل إلى اتفاق مع محرز حول الشروط الشخصية، إذ سيحصل على 43 مليون جنيه إسترليني إلى جانب حوافز إضافية في عقد يمتد إلى عامين.