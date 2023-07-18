عملاق الدوري الإنجليزي يستعد لضم أمرابط

قالت وسائل إعلام إسبانية إن مانشستر يونايتد يستعد لحسم صفقة سفيان أمرابط والدخول مرحلة المفاوضات الجدية.

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن سفيان أمرابط أصبح على رادار مانشستر يونايتد خلال الفترة الحالية للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن النادي الإنجليزي يستعد للتركيز الأيام المقبلة على بدء المفاوضات مع فيورنتينا لكسب خدمات الدولي المغربي.

وأضافت أن أمرابط على جدول أعمال العديد من الأندية، ولكن لم يتحرك أي نادٍ حتى الآن للتفاوض مع النادي الإيطالي.

وأشارت إلى أن إدارة اليونايتد تسعى لحسم صفقتي حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا والمهاجم الدنماركي راسموس هوغلوند قبل التركيز على ضم لاعب الوسط المغربي الذي تألق في كأس العالم 202 وأسهم في حصول منتخب بلاده على المركز الرابع.