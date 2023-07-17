إنتر ميامي يقدم ميسي في حفل أسطوري (صور)

قدم نادي إنتر ميامي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للجمهور للمرة الأولى في حفل أسطوري أقيم على شرف بطل العالم 2022.

وعلق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على إعلان انضمامه رسميا لفريق إنتر ميامي، اليوم السبت، مؤكدا أن اللعب في الدوري الأمريكي هو "فرصة رائعة" بالنسبة له.

وقال صاحب القميص رقم "10" في بيان رسمي "متحمس للغاية لبدء الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي، وفي الولايات المتحدة".

وأضاف لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق "إنها فرصة رائعة، سنواصل معا بناء هذا المشروع الجميل.. الفكرة هي أن نعمل سويا لتحقيق أهدافنا، ومتشوق للغاية للبدء في المساعدة هنا".

ويمتد عقد بطل العالم مع "الألبيسيليستي"، حتى موسم 2025، أي لموسمين ونصف، مع الوضع في الاعتبار انتصاف الموسم الجاري في الدوري الأمريكي.

وتشهد الولايات المتحدة طفرة كبيرة على مستوى الأحداث الرياضية في الفترة المقبلة، حيث ستكون مسرحا لبطولة كوبا أمريكا صيف العام المقبل، ثم في العام التالي مونديال الأندية في شكله الجديد، بمشاركة 32 فريقا، ومن بعدهما الحدث الأكبر وهو كأس العالم 2026 إلى جانب المكسيك وكندا.

من جانبه، أبدى خروخي ماس، أحد ملاك النادي، سعادته الكبيرة و"تشرفه" بالترحيب بميسي، وبعائلته "في بيتهم الجديد".

وأكد النجم الإنجليزي السابق وأحد ملاك النادي، ديفيد بيكهام، أنه لطالما راوده حلم استقطاب أفضل لاعبي العالم "لهذه المدينة الجميلة".