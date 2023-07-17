النصر السعودي يواصل الصفقات المدوية.. ديابي على أبواب "العالمي"

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن النصر السعودي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع موسى ديابي قادماً من باير ليفركوزن الألماني".

وقالت صحيفة فووت ميركاتو أن النصر يواصل السعي لإبرام صفقات مدوية بعدما بدأها بالتعاقد مع الأسطورة كريستيانو رونالدو ثم بروزوفيتش من إنتر ميلان.

وأوضحت إلى أن النادي السعودي قدم عرضاً رسمياً لضم ديابي مقابل حصول باير ليفركوزن على 38 مليون يورو إلى جانب 5 ملايين حوافز إضافية.

وأشارت أن ليفركوزن حدد 55 مليون يورو، للموافقة على رحيل ديابي، المطلوب كذلك في أستون فيلا.

وبينت أن النصر يسعى لتعويض فشل صفقة التعاقد مع المغربي حكيم زياش، مبينة أنها تضع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً كأبرز الخيارات لشغل مركز الظهير الأيمن في الفريق.