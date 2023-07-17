إنريكي يطلب التعاقد مع لاعب تسبب في إقالته من إسبانيا.. سان جيرمان بدأ التحرك

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن لويس إنريكي طلب التعاقد مع لاعب يعد من أبرز أسباب إقالته من تدريب منتخب إسبانيا.

قالت صحيفة سبورت الإسبانية إن باريس سان جيرمان قدم عرضاً رسمياً لضم ياسين بونو خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكدت الصحيفة إن المدرب الإسباني لويس إنريكي مع الدولي المغربي، لتدعيم حراسة المرمة في الفريق خلال الموسم المقبل.

ويعد بونو قاهر طموحات إنريكي عندما قاد المغرب للتغلب على إسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم 2022 بركلات الترجيح وتسبب في رحيل المدرب عن قيادة "الماتادور".

وأشارت الصحيفة إلى النادي الباريسي قدم عرضاً بقيمة 15 مليون يورو لإشبيلية، من أجل ضم ياسين بونو، خلال الصيف الحالي.

وأضافت أن النادي الإسباني يرفض الاستماع لأي عرض يقل عن 20 مليون يورو، لكن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الناديين.

وأوضحت أن عقد بونو مع إشبيلية حتى 30 يونيو (حزيران) 2025، وتبلغ قيمته السوقية 12 مليون يورو.