ميسي يكسر الإشارة الحمراء وينجو من الموت في أميركا (فيديو)

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن نجم الأرجنتين ليونيل ميسي نجا من حادث مرور خطير في أميركا.

وقالت الصحيفة إن لاعب إنتر ميامي، نجا من الموت وحادث مروري، بعد تجاوز سيارته الإشارة الحمراء أمام تقاطع طريق.

وأشارت إلى أن ميسي كان برفقة شرطة فورت لودرديل الجمعة، عندما انطلقت سيارته مباشرة إلى التقاطع، متجاوزا الإشارة الحمراء.

وأضافت أنه ولحسن حظ ميسي، فقد انتبه السائقون إلى مركبته، الأمر الذي حال دون تعرضه لحادث، مبينة أنه لم يعرف إن كان ميسي هو من يقود السيارة، إلا أنه كان من بين الركاب.

🚨 | Messi went through a red light. 😭Luckily he was being escorted home by a Florida State Police car.



pic.twitter.com/mT8daiYK2g — FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) July 14, 2023