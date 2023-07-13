الأهلي والزمالك.. موعد مباراة القمة المصرية والتشكيل الأساسي

يدفع مدرب الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر بتشكيلة هجومية قوية في مباراته مع الزمالك اليوم الخميس، (الساعة 21:30 بتوقيت الإمارات) لتعويض غياب أكثر من لاعب بداعي الإصابة منهم عمرو السولية ومحمود متولي فضلاً عن غياب مروان عطية الذي غادر المعسكر بعد تلقيه نبأ وفاة والده فجر اليوم.

وفي المقابل، استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على تشكيلته الفنية بقيادة محمود عبد الرازق "شيكابالا".

يذكر أن الأهلي حسم لقب الدوري المصري مبكراً للمرة الـ43 في تاريخه وبشكل رسمي قبل مواجهة اليوم، بينما يرغب الزمالك في تحقيق فوز معنوي أمام غريمه التقليدي.

الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

الوسط: محمد مجدي أفشة أو (أحمد القندوسي)، محمد فخري، أليو ديانج.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا".

في المقابل، سيجري أوسوريو تعديلات على تشكيل الزمالك، بعدما استعاد الفريق عدة عناصر من المنتخب الأولمبي وأبرزها حاتم سكر وحسام عبد المجيد.

ويغيب عن القلعة البيضاء، كل من محمود حمدي "الونش"، نبيل عماد "دونجا"، مصطفى شلبي، عبد الله جمعة، للإصابة.

الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمد عبد الغني أو (حاتم سكر)، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

الوسط: محمد أشرف "روقا"، أحمد فتوح، إبراهيما نداي، أحمد مصطفى "زيزو".

الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا"، سيد عبد الله "نيمار"، سيف الدين الجزيري.