النصر السعودي ممنوع من التعاقدات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة قدم (فيفا)، الخميس، حرمان نادي النصر السعودي الذي يلعب فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، موقتا من التعاقد مع اي لاعب إلى أن يسدد ديونه.

وقال متحدث باسم فيفا لوكالة فرانس برس بان النادي السعودي: "ممنوع حاليا من تسجيل لاعبين جدد بسبب الديون غير المسددة"، مؤكداً المعلومات الواردة في صحيفة "ذي ميرور" البريطانية.

ولم يحدد الاتحاد الدولي حجم هذه الديون وأصلها، أو ما إذا كان يعرض للخطر انتقال لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الايطالي، الذي وقع في بداية يوليو مع النصر.

واكتفى المتحدث بالقول "سيرفع الحظر المذكور بمجرد تأكيد تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين".

وفي أكتوبر 2021، أمرت لجنة أوضاع اللاعبين في فيفا نادي النصر بدفع 460 ألف يورو لنادي ليستر سيتي الإنجليزي بالإضافة إلى الفوائد، في نزاع على انتقال النيجيري أحمد موسى، والذي انتهى بإجمالي 18 مليون يورو.

وبحسب القرار قد يُحرم النصر من التعاقدات لمدة تصل إلى ثلاثة مواسم في حال عدم الدفع.