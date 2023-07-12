الأرجنتيني بيتزي مدرباً لمنتخب البحرين

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم اليوم الأربعاء تعيين الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدربا للمنتخب الأول.

وقال الاتحاد في بيان «أقر الاتحاد البحريني تعيين بيتزي مدربا بعد سلسلة من المفاوضات خلال الفترة الماضية شهدت دراسة عدد من الخيارات المتاحة بناء على السير الذاتية للمدربين».

وسبق للمدرب البالغ عمره 55 عاما العمل في المنطقة العربية بعد قيادة منتخب السعودية في كأس العالم 2018، بالإضافة لتدريب الوصل الإماراتي.