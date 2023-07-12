نجم أرسنال يتولى رئاسة أكبر نادي نيجيري

عُيّن نجم منتخب نيجيريا ونادي أرسنال الإنجليزي سابقًا نوانكوو كانو رئيسًا جديدًا لنادي إنييمبا بطل الدوري المحلي، كما أعلن مسؤول حكومي الاربعاء.

وتم الاعلان عن التعيين من قبل أليكس أوتي الحاكم الجديد لولاية أبيا (جنوب شرق نيجيريا).

ويحل كانو (46 عامًا)، بطل الدوري الانجليزي مرتين مع أرسنال، بدلا من فيليكس انيانسي-أغوو الذي استلم رئاسة النادي قبل 24 سنة وتوج الفريق في هذه الفترة بدوري أبطال إفريقيا مرتين (2003 و2004).

ويشرف على تدريب إنييمبا حاليا، زميل كانو السابق في منتخب نيجيريا جورج فينيدي الذي قاد فريقه الى احراز لقب بطولة الدوري النيجيري للمرة التاسعة في تاريخه وهو رقم قياسي حيث سيشارك الفريق في دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل.

بدأ كانو مسيرته الاحترافية في أوروبا مع أياكس أمستردام الهولندي عام 1993 وتوج معه بدوري الابطال في 1995، قبل أن يتنقل بين إنتر الايطالي (1996-1999) وأرسنال (1999-2004) ثم وست بروميتش وبورتسموث الانكليزيين حيث أنهى مسيرته في 2012.