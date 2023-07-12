عرض أخير جنوني من باريس سان جيرمان لإبقاء مبابي

أكدت وسائل إعلام إسبانية أن باريس سان جيرمان قدم عرضاً جنونياً لإقناع كيليان مبابي بتمديد عقده مع الفريق.

ذكر برنامج الشرينغيتو أن النادي الفرنسي قدم عقداً لمبابي حتى 2027، يضمن للنجم الفرنسي، الحصول على 500 مليون يورو.

وأضاف أن هذا المبلغ ينقسم إلى 100 مليون يورو مكافأة توقيع، بالإضافة إلى راتب سنوي يبلغ 100 مليون يورو.

وتابعت أن عرض النادي الباريسي بمثابة محاولة أخيرة للاحتفاظ بخدمات مبابي، وإذا لم يقبل كيليان، سيبدأ السيناريو الجديد لاقترابه من ريال مدريد.

وأشارت إلى أن "الملكي" لن يقوم بأي تحرك في صفقة مبابي، إذا لم يتخذ باريس سان جيرمان الخطوة الأولى للاستغناء عن النجم الفرنسي.

وينتهي عقد مبابي في صيف 2024 مع إمكانية التمديد لموسم آخر، لكن النجم الفرنسي أبلغ سان جيرمان بشكل رسمي، بأنه لن يستخدم هذا البند.