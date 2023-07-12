بايرن ميونخ يعرض ماني للبيع بمبلغ لا يصدق

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بايرن ميونخ مستعد لبيع ساديو ماني مقابل مبلغ زهيد خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشفت صحيفة ذا صن أن النادي الألماني يصر على التعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين من توتنهام، ما قد يفتح الباب أمام رحيل الدولي السنغالي في الصيف الحالي.

وأشارت إلى أن "البافاري" مستعد لبيع لاعب ليفربول السابق مقابل 17 مليون جنيه إسترليني فقط.

وأضافت أنه رغم انضمام ماني إلى بطل الدوري الألماني الصيف الماضي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد إلى 3 سنوات ولكن إدارة البايرن تسعى لجمع الأموال بالاستغناء عن عدد من النجوم مثل بنيامين بافارد ومارسيل سابيتزر وريان غرافينبيرش وبونا سار وألكسندر نوبل ويان سومر بهدف حسم صفقة كين.