اتهام أنشيلوتي بالاحتيال الضريبي

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أنه تم توجيه تهمة الاحتيال الضريبي إلى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

قالت صحيفة إل موندو الإسباني إن مدرب ريال مدريد متهم بالاحتيال في 400 ألف يورو من حقوق صوره في 2014، خلال الفترة الأولى التي تولى فيها تدريب النادي الإسباني.

وأشارت إلى أن القاضية ماريا إنماكولادا لوفا التي تقود التحقيقات أكدت أن أنشيلوتي أخفى حقوق صوره خلال فترته الأولى مع ريال مدريد.

وأضافت أن القاضية تعتبر المدرب الإيطالي مداناً بتهمة الاحتيال الضريبي لعدم إعلانه الحصول على هذه الأموال من حقوق صوره.