نيمار في برشلونة.. 4 أسباب تجعله صفقة ثقيلة على القلوب الكاتالونية!

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا كان متاحاً في الانتقالات الصيفية الحالية للعودة مجدداً إلى صفوف برشلونة وسط أنباء عن رغبة باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدماته خصوصاً بعد الهجوم العنيف والانتقادات التي طالته من جماهير "حديقة الأمراء" لعدم تقديم الإضافة المنتظرة للفريق.

وقالت الصحيفة إن بيني زهافي وكيل نيمار الذي يرتبط بعالقة مميزة برشلونة كان قد عرض على النادي الكاتالوني فكرة انتقال نيمار إلى صفوف "البلوغرانا" إلا أن إدارة خوان لابورتا رفضت الأمر لأربعة أسباب لخصتها في عدم جدوى الصفقة اقتصادياً بسبب راتبه السنوي، وخوف برشلونة من الآثار السلبية التي قد يسببها وجود اللاعب في غرفة الملابس، فضلاً عن الصراع الطويل الذي خاضه اللاعب مع برشلونة في المحاكم، ناهيك عن إصـابـاته المتكررة التي تعرض لها منذ قــدومه إلى باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أن مدرب البارسا تشافي هيرنانديز لا يشكك في جودة اللاعب البرازيلي خاصة أنه قد زامله في الملاعب، ولكن الإدارة قررت غلق الباب في وجه نيمار تماماً.

يذكر أن نيمار من أكثر اللاعبين مهارة في العالم لكنه يتعرض لانتقادات كثيرة بسبب أنانيته وكثرة مشكلاته مع التحكيم والمدافعين الخصوم الذين يلجأون إلى تعمد إصابته في كثير من الأحيان للرد على استفزازه لهم بمهاراته الفردية.