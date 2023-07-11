يوفنتوس يطلب ود نجم منتخب المغرب.. وبرشلونة ينتظر العرض الرسمي

دخل النجم المغربي الواعد عبد الصمد الزلزولي مهاجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، دائرة اهتمام يوفنتوس الإيطالي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تألقه اللافت بقميص أوساسونا الذي لعب له على سبيل الإعارة الموسم الماضي، والمنتخب المغربي الأول تحت 23 عاماً الذي قاده للتتويج بلقب كأس إفريقيا.

مصادر «الإمارات اليوم» أشارت إلى أن ممثلي إدارة «السيدة العجوز» فتحوا باب الاتصالات مع وكيل أعمال الزلزولي للتعرف على وضعيته الحالية ومطالبه المالية، لتغيير الأجواء هذا الصيف صوب نادي آخر.

وأوضحت المصادر نفسها أن اليوفي تلقى إشارات إيجابية من وكيل أعمال الزلزولي ويستعد لتقديم عرض رسمي لبرشلونة تبلغ قيمته حوالي حوالي 15 مليون يورو، علماً أن البلوغرانا مستعد لبيع ما تبقى من عقد اللاعب المغربي في حال التوصل بعرض يوازي الطموحات المالية لإدارة الفريق.

من جهته أشاد برشلونة بتألق الزلزولي من خلال تقرير خاص نشره على الموقع الرسمي للنادي، أكد فيه أن الزلزولي يعيش فترة جيدة بالنظر للأداء الذي ظهر به مع أوساسونا والمنتخب المغربي الأولمبي.

جدير بالذكر أن الزلزولي كان قد تُوج هدافاً لكأس أفريقيا تحت 23 عاماً برصيد ثلاثة أهداف. ويُعتبر من بين أبرز المواهب الصاعدة في برشلونة.