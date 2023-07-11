مبابي يواصل العناد مع باريس سان جيرمان.. صدمة جديدة للنادي الباريسي

أكدت وسائل إعلام فرنسية أن كيليان مبابي يواصل العناد مع باريس سان جيرمان واتخذ قرار غير متوقع موجهاً صدمة للنادي.

كشفت إذاعة مونت كارلو الفرنسية عن مفاجأة مدوية بشأن مستقبل كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان.

وذكرت الصحيفة إن النجم الفرنسي مستمر مع الفريق في الموسم المقبل، رغم المشاكل القائمة مع إدارة النادي بسبب عدم موافقته على تمديد عقده.

وتابعت أن مبابي اتخذ قراراً غير متوقع بالبقاء في باريس سان جيرمان للموسم المقبل، مشيرة إلى أنه لا يمانع في قضاء الموسم بأكمله جالساً على مقاعد البدلاء وعدم اللعب لمدة دقيقة واحدة.

وأشارت إلى أن هذه التطورات ستمثل تحولاً غير متوقعاً في سوق الانتقالات وقد يؤثر على خطط ريال مدريد بشأن رغبته في ضم هداف كأس العالم 2022.