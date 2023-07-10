بوشواري يكشف سرّ فوز المغرب على مصر.. والتتويج بكأس أفريقيا

كشف بنجامين بوشواري نجم نادي سانت إيتيان الفرنسي ومنتخب المغرب لكرة القدم، سر تألق منتخب بلاده الأولمبي بعد تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، السبت الماضي، عقب التغلب على منتخب مصر 2-1، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في نهائي البطولة.

وقال بوشوراي في تصريح خاص لـ"الإمارات اليوم" عقب المواجهة: "سعيد جداً بهذا التتويج التاريخي وهو الأول لي مع المنتخب، عشت أجواء رائعة مع المنتخب الأول في كأس العالم الأخيرة، والآن أساهم في التتويج بكأس أفريقيا مع المنتخب الأولمبي، وهذا يجعلني أشعر بالفخر".

وأضاف: "السر في تتويجنا باللقب يعود بالأساس للرغبة الكبيرة والعزيمة التي كانت لدينا لتحقيق هذا اللقب، منذ بداية البطولة عقدنا العزم على الفوز بالكأس، وناقشنا المباريات واحدة بأخرى، وقد نجحنا في المهمة الحمد لله".

وتابع: "العمل والجد والرغبة الكبيرة كلها عوامل ساهمت في أن نكون أبطالاً لأفريقيا، كما أن تنظيم المغرب لهذه البطولة والحضور الجماهيري الكبير ساندنا كثيراً، سعداء بهذا التتويج ونتطلع للتألق في دورة الألعاب الأولمبية القادمة".

واختتم: هدفي مع المنتخب الأول هو تحقيق كأس أفريقيا للكبار، والتألق من جديد في كأس العالم القادمة، المغرب بلد شغوف بكرة القدم، ولدينا منتخب جيد".

يذكر أن المنتخبات المحتلة للمراكز الثلاثة الأولى المغرب ومصر ومالي تأهلت مباشرة للألعاب الأولمبية القادمة باريس 2024، فيما يلعب صاحب المركز الرابع منتخب غينيا مباراة الملحق مع منتخب من آسيا.