الكرواتي بيليتش مدربا للفتح السعودي

أعلن نادي الفتح السعودي التعاقد مع الكرواتي سلافن بيليتش، مدربًا للفريق بداية من الموسم المقبل.

ونشر النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، اليوم السبت، أعلن فيها تعاقده مع سلافن بيليتش، خلفاً لليوناني جيورجوس دونيس بداية من الموسم المقبل، دون الكشف عن مدة التعاقد أو القيمة.

ويعتبر بيليتش أحد أفضل المدربين حيث بدأ مسيرته التدريبية بفترتي معايشة مع آرسين فينجر المدرب التاريخي لأرسنال الإنجليزي، والإيطالي مارشيلو ليبي، ثم تولى قيادة منتخب كرواتيا تحت 21 عاماً من 2004 حتى 2006، كما نجح في قيادة منتخب بلاده الأول لدور الثمانية بأمم أوروبا 2008، وانتهت مهمته في تدريب المنتخب عام 2012.

كما يملك بيلتش مسيرة مميزة مع الأندية حيث تولى تدريب لوكوموتيف الروسي وبشكتاش التركي ثم أنتقل بعدها لتدريب وست هام الإنجليزي، وحقق معه نتائج جيدة في أول موسمين في الفترة من 2015 إلى 2017 حيث نجح في التأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي.

ويملك بيلتش خبرة في الدوري السعودي حيث قاد الإتحاد موسم 2018، وانتقل بعدها لتدريب وست بروميتش الانجليزي 2019 ونادي بكين سينوبو غوان الصيني 2021 ونادي واتفورد الإنجليزي 2022، قبل أن يعود للمملكة مرة أخرى عبر بوابة الفتح.